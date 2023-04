VIDÉO - Éric Cantona dans "Sept à Huit" : "Je suis une brute au cœur tendre"

Footballeur de légende, acteur charismatique, Eric Cantona est aussi un citoyen engagé qui n'accepte pas les injustices. "Mais qui accepte les injustices ?", questionne-t-il. Une attitude lui est également insupportable : le mépris. "Que celui qui est un petit peu plus haut méprise celui qui est un petit peu plus bas, ça m'est insupportable, oui", affirme-t-il, sans hésiter. Une façon quelque part de dénoncer la colère sociale qui s'est emparée du pays. Mais pour une fois, le Marseillais ne s'enflamme pas. Il

parle doucement, marque quelques pauses ; une posture qui tranche un peu avec ses colères imprévisibles et ses phrases provocatrices qui l'ont rendu tout aussi célèbre que sa réputation d'attaquant. "Il y a longtemps que je n'ai plus envie de me bouffer la santé et j'ai plus envie de discuter autour d'un comptoir. Je me dis : 'mais est-ce qu'on ne me prend pas pour un imbécile ?'", admet-il.

Cantona a aujourd'hui un peu délaissé ses envies de révolution lorsqu'il incitait en 2010, lors d'une précédente réforme des retraites, les Français à retirer leur argent des banques pour que le système s'écroule. Toutefois, il ne se renie pas. "Je ne suis pas en train de dire que je n'assume pas ce que j'ai fait, j'assume tout, absolument tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai dit, c'est pour qu'on soit entendus, car il faut avoir un certain pouvoir. Si j'ai la possibilité de faire écrouler le système, j'ai un vrai pouvoir. D'ailleurs, on en a parlé et débattu dans 70 pays de cette histoire. Ils ont eu très peur", affirme-t-il, tout en ajoutant qu'"aujourd'hui, les politiques attendent que les manifestations et les grèves finissent". Et de poursuivre : "Le pouvoir en place est très méprisant vis-à-vis du peuple et très manipulateur. Quand on réagit physiquement, pour eux, c'est de la violence, mais il y a la violence des mots".