VIDÉO - Anouchka Delon étrille Hiromi Rollin dans "Sept à Huit" : "Mon père n'en pouvait plus de cette femme"

Si ce dernier ne s'est pas encore exprimé publiquement, c'est parce qu'il n'en a pas envie, explique sa fille. Pas parce qu'il n'a plus sa tête, comme l'ont suggéré certains. "Peut-être qu'à un moment donné, il en aura envie". Depuis que Hiromi Rollin ne fait plus partie de son quotidien, Alain Delon revit. "Ça lui fait du bien d'être entouré sa famille. Parfois, il me dit : 'On n'a pas des nouvelles de l'autre connasse ? Très bien, bon débarras, je ne veux plus la revoir !'", balance Anouckha Delon, qui veut juste que son père soit tranquille. "Je ne veux aucun mal à Hiromi Rollin, je veux juste qu'elle ne soit plus dans nos vies".