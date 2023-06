VIDÉO - Amanda Lear dans "Sept à Huit" : "Je finirai comme une Greta Garbo du Luberon"

Prendre les choses à la légère, c'est définitivement l'équilibre de vie d'Amanda Lear. Et personne ne réussira à la mettre dans une case. "Avant, on disait hétérosexuel, homosexuel, bissexuel, transsexuel, maintenant tous ces mots 'sexuel', ça ne veut plus rien dire. Désormais, on est fluide, ça veut dire qu'on passe d'une chose à l'autre, c'est très bien, c'est comme ça que ça devrait être. Pourquoi catégoriser les gens ?", interroge-t-elle. "Il y a toujours le mot sexe dans tous ces trucs-là, mais ce que les gens oublient, c'est qu'on parle avant tout d'amour. On a besoin d'amour. C'est aller vers l'autre, l'amour", avance-t-elle, tout en reconnaissant qu'elle a "fermé la boutique".

Celle qui se dit aujourd'hui très solitaire et heureuse de l'être, récolte à présent ses olives en Provence, avec ses chats et sa peinture. "Je mourrai là-bas et on m'oubliera. Je serai une espèce de Greta Garbo du Luberon, toute seule, avec des grosses lunettes noires. C'est ça la fin. Je ne me vois pas entourée de petits enfants, de petits neveux, c'est pas du tout mon truc", conclut-elle.