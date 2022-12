VIDÉO - "Délirant" : la pique de Mathilde Seigner sur les coupures de courant dans Sept à Huit

Ce caractère bien trempé, sa marque de fabrique en quelque sorte, elle sait aussi le mettre au service d'un rôle, comme dans son dernier film, Chœur de rockers qui sort le 28 décembre. Elle y joue Alex, une chanteuse dont la carrière peine à décoller, et qui accepte un drôle de travail : faire chanter des comptines à une chorale de retraités, alors qu'eux veulent faire du rock. Un rôle qui lui va comme un gant, elle qui se sent si proche des "vrais" gens. "J'adore. D'ailleurs, de plus en plus, en vieillissant, je vois de moins en moins de gens de mon milieu. Je me suis fait tout un groupe d'amis dans le sud et ça m'aère le cerveau", explique-t-elle.

En fait, Mathilde Seigner ne sent pas très à l'aise avec cette époque où rien ne lui sied vraiment. "Dites-moi, parce que là je n'ai pas d'idées", ironise-t-elle. Bien sûr, l'actrice trouve "formidable" la libération de la parole des femmes, même "s'il ne faut pas qu'il y ait des dérives", mais les nouvelles technologies la rebutent, par exemple. "Je suis nostalgique de façon générale. Je suis vraiment nostalgique de Gabin, de Ventura, de Sardou, Johnny, la variété. Je trouve qu'on s'amusait plus avant. L'époque est plus dure pour les gens, accentuée par le Covid depuis trois ans. C'est que des catastrophes qu'on nous annonce tous les jours", dit-elle.