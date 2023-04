Camille Lou dans "Je te promets" : "J'ai la chance qu'on ne me mette pas dans une case"

C'est un personnage pour lequel elle a une tendresse particulière. Après avoir incarné une jeune infirmière poursuivie par la police dans Les Combattantes, puis une flic revêche dans Promethée, Camille Lou se glisse à nouveau dans la peau de Florence Gallo pour la troisième saison de Je te promets, dont la diffusion démarre ce lundi sur TF1.

Adaptation réussie de la série américaine culte This is us, Je te promets nous plonge dans le quotidien de la famille Gallo, dont on suit l'évolution sur plusieurs époques. Dans cette nouvelle salve de huit épisodes, on va découvrir, en même temps que Florence, un pan caché du passé de son mari Paul. Une saison qui s'annonce riche en rebondissements et en révélations, selon la comédienne.

Je te promets revient pour une saison 3. Quelle va être sa tonalité ?

Camille Lou : Cette saison va tourner autour des secrets de Paul, et surtout d'un énorme secret qu'il a tenu. On va parler du poids des secrets de famille. On a souvent tendance, avec ses proches, de ne pas dire les choses pour ne pas les blesser ou être mal compris. Moi, j'ai toujours prôné l'honnêteté, le fait que les choses soient claires, car le mensonge ou le secret n'apportent pas grand-chose.