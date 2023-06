VIDÉO - "Je milite, mais j'ouvre pas ma gueule" : Gérard Darmon cash sur Blanche Gardin et Justine Triet dans "Sept à Huit"

"C'est un mal français ça je trouve : tu arrives aux César avec des panneaux, des trucs...", reproche-t-il encore, tout en reconnaissant qu'"évidemment, c'est bien intellectuellement". "Moi, je milite autrement, et croyez-moi que je milite", a expliqué l'acteur qui sera à l'affiche le 12 juillet prochain de "Petit Jésus", écrit et réalisé par Julien Rigoulot. "Et comme tous ceux qui militent vraiment, j'ouvre pas ma gueule pour dire ce que je fais", conclut-il.