VIDÉO - Ahmed Sylla dans "Sept à Huit" : "Je ne peux pas me permettre de dire que la France est raciste"

Les démons en question, c'est le racisme : "Quand on est en noir en France, parfois, c’est plus difficile", admet-il avant de nuancer : "Mais pas tout le temps. Aujourd’hui, on manque un peu de mesure. Je n’aime pas dire que la France est raciste. On vit ici, même si ça a été difficile pour nos parents, nos frères et sœurs, et mine de rien… On a quand même eu la chance d’être là."