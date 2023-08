VIDÉO - Hollywood, sa vie, la quarantaine : Camille Cottin se raconte dans "Sept à Huit"

Rares sont les actrices françaises à briller à Hollywood. On peut même dire qu'on peut les compter sur les doigts d’une main. Une fierté ?, lui demande Audrey Crespo-Mara. "Non, pas du tout. On n’est pas non plus dans un contexte où on sauve des vies, où là, je me dirais que je suis vraiment fière de ce que j’ai accompli. C’est plus personnel. Ça me procure de la joie, de l’excitation, de la curiosité", confie la comédienne. Dans la presse américaine, on l'a décrit comme ayant une " voix un brin cassé ", un "regard perçant" et une "beauté saillante et pas banale".

C'est aussi ça sa signature. D'ailleurs, l'actrice ne manque d'anecdotes à ce sujet. Lorsqu'elle avait 18 ans, son grand-père lui avait même proposé "de lui offrir une opération du nez", relate-t-elle, amusée, même si elle a d'abord été complexée. "A l’école, c’était compliqué. Mais après, quand j’ai commencé à tourner, ça n’avait plus vraiment de sens de changer de tête. Et puis, si je dois être tout à fait sincère, le fait de m’en remettre à quelqu’un que je ne connais pas, qui va se mettre à me dessiner un nouveau visage, je ne suis pas fan du concept", souligne-t-elle.