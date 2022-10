VIDÉO - "Je garde des vestiges de timidité" : les confidences de Pierre Niney dans "Sept à Huit"

À 33 ans à peine, il a joué dans presque autant de films. Plus jeune pensionnaire à entrer à la Comédie Française à 21 ans, plus jeune comédien à recevoir le César du meilleur acteur quatre ans plus tard, Pierre Niney a tout du profil d'un premier de la classe. Ce travailleur minutieux, exigeant, met un point d'honneur à "raconter des histoires aux gens", une passion qui le porte depuis l'enfance. Le temps passant, il assure toutefois se débarrasser de son image de jeune prodige. "Je suis de moins en moins jeune, c'est de moins en moins exceptionnel. J'ai 33 ans, c'est d'un banal confondant", s'amuse le comédien face à Audrey Crespo-Mara, dans le "Portrait de la semaine" de Sept à Huit à retrouver en tête d'article.

Celui qui, sur les bancs de l'école, "n'a jamais été premier de la classe", juge aujourd'hui "très important de ne pas se prendre au sérieux, de faire le pas de côté pour regarder la réalité un peu différemment". Au fil de choix de personnages éclectiques, il assume également un visage plus "déjanté". Auréolé aux Césars en 2015 pour son incarnation intense et sensible d'un couturier de renom dans Yves Saint Laurent, de Jalil Lespert, officiant plus récemment dans les sombres thrillers Goliath et Boîte Noire, Pierre Niney a aussi révélé tout son potentiel comique dans le dernier OSS 117 ou la série La Flamme. "Je suis addict au rire, aux fous rires, au fait de se moquer de plein de choses et de soi-même en premier lieu", confie-t-il.