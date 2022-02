VIDÉO - "L'école était un lieu d'humiliation pour moi" : Franck Gastambide raconte sa dyslexie dans "Sept à Huit"

Ce sont finalement les animaux qui lui offriront la porte de sortie de ce système pour lequel il n'est pas adapté. "Pour la première fois de ma vie", se souvient-il, "je me rends compte que je sais faire quelque chose : communiquer avec les animaux, via l’éducation, le dressage. Et avec eux il n’y a pas de jugement, pas besoin d’avoir le bac." Plus tard, ce sont aussi les animaux qui lui donneront sa porte d'entrée pour le monde du cinéma : devenu dresseur, Gastambide est embauché pour cette compétence sur le tournage des "Rivières Pourpres", et sympathise avec Mathieu Kassovitz. Il a un coup de foudre pour ce milieu dans lequel il sent qu'il va pouvoir enfin exploiter ses qualités sans être indexé sur son cursus scolaire.