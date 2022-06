VIDÉO - "Je suis redevenue Mélanie" : les confidences de Diam's dans "Sept à Huit"

"Je réalise tristement que ce que je pensais être le sens de ma vie, c'est-à-dire d'écrire des textes, de remplir des salles, d'être aimée, cela ne remplissait malheureusement pas mon cœur ni réglait mes soucis. On se sent alors très mal, parce qu'on touche un rêve du doigt, celui de beaucoup de gens, mais pourtant, on vient dire que ce rêve n'était qu'illusoire", se souvient-elle. Ses concerts deviennent une rare parenthèse de bonheur, "deux heures où j'oubliais mes problèmes", mais les 22 autres heures de la journée restent pour elle "insupportables".

"Aujourd'hui, je vois la gloire un peu comme l'ivresse : quelque chose d'hyper fort qui me remplissait d'un coup, et ensuite il était très dur de redescendre. Comme un cercle vicieux, parce qu'on en veut toujours plus. J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais", rembobine l'ancienne star. Encore sous le feu des projecteurs, Diam's est brusquement internée en clinique psychiatrique, tente à nouveau de se suicider, devient complètement amortie par les médicaments : "Je suis comme quelqu'un qui est dans une tempête et qui avance, j'essaie de me battre contre un vent très, très fort qui cherche à m'amener vers la mort".