VIDÉO - Les prénoms de ses enfants, ses origines modestes... Jamel Debbouze se confie dans "Sept à Huit"

S’il dit avoir vécu une enfance "fabuleuse", tout n’était pas rose non plus tous les jours. "L’enfance est un peu courte dans ces endroits, parce que la misère faisait grandir plus vite, reconnait-il. À 13 ans, je lisais des courriers, je savais que les huissiers arrivaient et qu’il fallait tout cacher", se souvient-il.

Bien qu’il ne renie pas ses origines modestes, certains lui reprochent parfois de s’être embourgeoisé, notamment en critiquant le choix du prénom de son fils, âgé de 10 ans, et celui de sa fille, qui a 7 ans. "Il s’appelle Léon, Ali. Et elle, c’est Lila, Fatima, Brigitte, qui sont les prénoms de mère et de ma belle-mère. Leur avis m’importe peu. (…) Je suis français corps et âmes. Et c’est la résultante de tout ça", assume-t-il sans détours.