VIDÉO - Maladie, dettes et agression : les confidences exclusives de Dominique, la veuve de Bernard Tapie

Dominique a donc préféré rester, aussi et surtout parce qu'"elle l'aimait", traversant aux côtés de son mari bien des épreuves, judiciaires, médiatiques, et la plus dévastatrice d'entre elles, le double cancer de l'estomac et de l’œsophage, diagnostiqué chez l'homme d'affaires en 2017. "Il avait une résistance à la douleur, il voulait rester maître du jeu même avec la maladie. Il n'a jamais lâché", reconnait-elle. Mais alors que son époux est le plus affaibli, quelques mois avant son décès, ils sont frappés, ligotés et cambriolés par quatre hommes qui se sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux.

"On est en plein sommeil et je vois une grande silhouette toute noire qui m'éclaire. Et j'ai à peine le temps de réagir qu'un oreiller m'étouffe et là, je crois que ma dernière heure est arrivée (...) Ensuite, il commence à me traîner, alors je lui donne mon sac, la montre, les bijoux que j'avais à côté et après, ils m'ont trainée dans toute la maison pour chercher un coffre qui n'existait pas", se remémore-t-elle. Cet épisode affaiblira encore un peu plus Bernard Tapie, touché en plein cœur pour avoir "failli à son rôle de protecteur". Et lorsqu'il se sent proche de la fin, il fera une demande surprenante à sa femme : mourir à deux. "Il me prend la main, et il me dit : 'on y va tous les deux ?' Il avait envie qu'on parte ensemble", lâche-t-elle. Mais elle lui rétorquera qu'il ne peut pas lui demander ça.