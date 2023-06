VIDÉO - Nouveau grand huit du parc Astérix : le reportage décoiffant de "Sept à Huit"

Une première descente en marche arrière, avant de monter à 50 mètres pour prendre de la vitesse, 110km/h, record de France. Le train chute à 101 degrés, plus que la verticale. Une minute quarante d'adrénaline. Une attraction unique, pensée et réalisée en cinq ans, avec un investissement record de 36 millions d'euros. Le parc Astérix est plus que jamais le parc des sensations fortes. Il propose au total huit attractions extrêmes, en bois, dans l'eau, tête à l'envers et pieds dans le vide. Les 2 400 salariés se relaient pour faire tourner la tête aux 2.500 000 visiteurs chaque année.