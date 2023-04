VIDÉO - François Damiens "timide" : ses confidences sur sa face cachée dans "Sept à Huit"

Mais celui qui était surnommé "mon petit emmerdeur" par sa grand-mère avoue dissimuler derrière l'humour, à la vie comme à l'écran, une facette de sa personnalité. "Je suis de nature assez timide et un peu réservée, et donc je me suis toujours réfugié derrière des petites blagues pour mettre la personne en face de moi plus mal à l'aise que moi", confie-t-ilà Audrey Crespo-Mara. "Et comme je suis timide, je n'aime pas arriver quelque part et je n'aime pas repartir non plus", assure-t-il.

L'acteur, qui incarne dans son dernier film, "Les Complices", un tueur à gages en plein "bouleversement émotionnel", poursuit en évoquant une tendance à l'isolement. "Je ne dirais pas que je suis dépressif, mais il y a des moments où j'ai besoin de m'isoler, où je veux voir personne, et même si on sonne je ne vais pas ouvrir", explique-t-il. L'acteur étant souvent rattrapé par sa réputation de boute-en-train, il arrive toutefois que cette sensibilité ne soit pas prise au sérieux. "Ça m'est m'arrivé à un enterrement de lire un mot et que des gens se mettent à rire", glisse-t-il, estimant que "c'est extrêmement dérangeant".