Axel se confie sur son homosexualité dans "Star Academy" : "Je ne vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux"

Candidat phare de la saison 11 de la "Star Academy", Axel jouera sa place dans l’émission vendredi soir. En apprenant qu’il allait chanter un tube de Queen, le jeune homme a avoué à Michael Goldman sa difficulté à assumer son homosexualité. Épanoui auprès de ses camarades au Château, il a révélé qu’il craignait encore le regard de ses parents.

Moment fort ce mercredi dans la Quotidienne de Star Academy sur TF1. Après s’être vu attribuer le tube "Don’t Stop Me Now" de Queen pour le prime décisif de vendredi, Axel s’est confié sans tabou auprès de Michael Goldman et de ses camarades. "Ce n’est pas zone de confort, on me challenge encore", explique-t-il d’emblée au directeur. "J’ai peur que si je me lâche vraiment, on voit trop mon côté où je suis gay."

Pudique, le jeune homme de 23 ans se livre ensuite sur son homosexualité et la peur du regard des autres. "Toute ma vie, j’ai dû le cacher parce que ce n’était pas bien à montrer", avoue-t-il. "Et du coup ça me met une pression de fou parce que je n’ai pas envie qu’on me voit que comme ça. Et je sais si je suis 100% moi-même, ça ressort beaucoup."

Je me doute que les gens ne se disent pas que je vais sortir avec Candice Axel

Diplômé en biochimie et conseiller municipal dans une commune de Seine-et-Marne, Axel explique que son séjour à la Star Academy lui fait beaucoup de bien. "Je me dévoile ici, je me découvre. Je suis à l’aise parce qu’ils me mettent grave en confiance", admet-il à propos de ses camarades de promo. Avant de s’autoriser un trait d’humour : "Je me doute que les gens ne se disent pas que je vais sortir avec Candice."

Axel se fait ensuite plus grave en évoquant sa famille. "Je sais que quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux", lâche l’élève face à Michael Goldman visiblement ému par ces confidences très personnelles. "Ce ne sera pas possible après cette presta. Je ne vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux", insiste-t-il.

Dans son portrait diffusé en début de saison, Axel expliquait que ses parents s’étaient séparés lorsqu’il était adolescent et qu’avec sa sœur, ils s’étaient occupés des plus jeunes de la fratrie de cinq enfants "pendant quelque temps". Samedi dernier, ils sont venus le surprendre en plein direct sur TF1, un moment plein d’émotion.

À l’écouter face aux caméras de l’émission, ses relations avec leurs parents restent encore compliquées. "Je ne sais pas s’ils sont fiers de ce que je fais. Je ne sais pas s’ils sont fiers de ce que je suis. De ce que je suis devenu. De ce que je deviens", avoue-t-il. "Ça me fait un petit peu de la peine parce que sont mes parents (…) J’espère qu’ils sont fiers de moi. Mais en vrai je ne sais pas."