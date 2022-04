VIDÉO - "Sept à Huit" : d'une secte des Deux-Sèvres à Hollywood, le pianiste Riopy raconte son incroyable histoire

Il faut dire que l'autre monde, celui qui fait peur, qui sépare la famille et casse la personnalité, était celui instauré par une gourou, sans foi ni loi, auprès de laquelle il a été obligé de grandir. "Je n'avais pas le droit d'appeler ma mère maman. C'était beaucoup de manipulations, beaucoup de violences verbales et physiques. On vous rasait les cheveux parce qu'on disait : 'tu as le mal en toi'", explique-t-il. Un monde fait essentiellement de contraintes. "Si je m'asseyais à table, il fallait que je fasse attention à la façon dont je m'asseyais, dont je mettais ma chaise, dont je prenais mon verre, sinon je me faisais taper dessus. Tout était contrôlé. Parfois, on me mettait sur une chaise et on me disait : 'Tu ne bouges pas', et cela pouvait durer toute la journée", détaille-t-il.

Dans cette vie faite d'astreintes, le jeune homme va développer des TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs). Mais loin de l'handicaper, il confesse que cela l'a aidé à survivre. "Ils m'ont aussi aidé pour ma musique parce que je compte absolument tout, tout le temps. Et sur cette chaise, je me mettais à compter tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais comme c'est quelque chose que j'ai toujours eu, pour moi, ce n'est pas fou", dit-il. Coupé du monde, Riopy (de son vrai nom Jean-Philippe Rio-Py) n'a accès ni à la télévision, ni à la radio, et la musique était interdite. Il y avait toutefois un piano abandonné auquel il s'intéresse dès l'âge de deux ans. "En tapant sur les touches, j'entendais des sons et je me disais que c'était joli. Je revenais le lendemain et c'est comme ça que j'ai appris le piano", raconte-t-il, ajoutant : "en jouant, je ne pensais plus à rien, il n'y avait plus d'injustice et du coup, je partais dans mon monde".