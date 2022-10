VIDÉO - "Sept à Huit" : Nicolas et Daniela, le couple aux 24 millions d'abonnés sur TikTok

Ses parents n’ont pas hésité à exposer Mattia et le mettre en scène dans des sketchs. "Jusqu’à ses 18 ans, c’est Maman et Papa qui décident, et ils feront toujours le meilleur pour lui. Je ne mettrai jamais sa vie en péril", assure Daniela. Reste que ce mélange entre vie intime et vie publique n’est pas sans risque, notamment à cause de certains fans, qui sont parvenus à localiser leur domicile et viennent parfois y sonner. "On essaie de trouver une sécurité, cela prend du temps à la structurer", admet la maman. Sans compter les commentaires haineux, qui se glissent entre ceux de leurs admirateurs.