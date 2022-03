VIDÉO - "Pour être humble, il faut avoir été humilié" : François Cluzet raconte sa triste enfance dans "Sept à Huit"

Il faut dire que François Cluzet a toujours estimé que sa place était du côté des humiliés et des démunis quels qu'ils soient. Car si le comédien est désormais un homme serein "avec une femme merveilleuse", enfant, en revanche, il l'a été beaucoup moins. "Je crois que pour être humble, il faut avoir été humilié et comprendre la douleur que c'est", avance-t-il. Son enfance s'est en effet construite dans l'arrière-boutique de journaux de son père où il vivait avec son frère sans aucun confort. "Le moment le plus difficile, c'est quand on a été obligé de déménager chez ma grand-mère. Là on s'est retrouvé à cinq dans un deux-pièces au rez-de-chaussée. Elle nous a accueillis mon père, mon frère et moi. On s'est retrouvé dans un lit qui était complétement défoncé à trois ; on bouffait à cinq sur une petite table de jeu qui ne tenait pas. C'est l'assistance publique qui nous filait les draps, les couvertures", raconte-t-il, la gorge nouée. Et d'ajouter : "C'était un peu triste parce qu'on manquait de tendresse et d'amour. Mon père était dépressif, ma mère était partie, donc on a chopé la dépression de mon père et on a eu beaucoup de mal à s'en sortir".

Le départ de sa mère lorsqu'il avait huit ans le marquera telle une blessure indélébile. Pourtant, il ne lui en a jamais voulu, "parce qu'elle est partie par amour", lâche-t-il. Mais ce fort sentiment d'abandon ne le quittera jamais. D'où l'envie d'être aimé par le plus grand nombre. Le déclic viendra à l'âge de 13 ans après une soirée passée au théâtre en famille. "Ma tante prenait toujours des billets pour le 31 décembre et une année, elle nous a emmenés voir Jacques Brel jouer Don Quichotte. En le voyant chanter, pleurer, être en sueur, ma première réaction a été de me dire : 'Il va se faire engueuler par ses parents'. Car chez moi, on n’avait pas le droit de se mettre dans cet état. Mais quand j’ai vu la salle se lever pour l’ovationner pendant vingt minutes, je me suis dit que j'avais tellement envie de pleurer que j'allais faire la même chose", se souvient-il.