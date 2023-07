VIDÉO - Frissons garantis : l'impressionnant nouveau grand huit du PortAventura Park

"Uncharted", la nouvelle star du parc est ce que l'on appelle un "dark ride", une montagne russe, très rapide et dans le noir. Pour se maintenir dans la course à l’innovation face à la concurrence, et faire perdre à ses visiteurs leurs repères, PortAventura a investi au total 25 millions d’euros d’investissement dans ce projet. Mais le jour de l'inauguration de ce nouveau grand 8 extrême, à laquelle a assisté "Sept à Huit", tout ne s'est pas passé comme prévu. Le lancement a été retardé de deux heures et seulement deux wagons sur trois fonctionnaient.

"Sincèrement, je n'en peux plus, je veux bien que ça soit le premier jour, mais là...", lance, dans le reportage en tête de cet article, une jeune femme qui, au total, aura passé six heures dans la file d'attente. Verdict ? "Un peu déçue, je m'étais préparée à plus de sensations, c'est vrai qu'il y a de la nouveauté, de la technologie, mais je m'attendais à plus", détaille-t-elle.