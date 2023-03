VIDÉO - "On devrait créer un hashtag #FermeTaGueule" : Jean Dujardin à cœur ouvert dans "Sept à Huit"

"Trop de tout", c'est que ce que Jean Dujardin a failli avoir à un moment donné de sa carrière, il y a dix ans, au moment du triomphe de The Artist aux Oscars, lui que les Français ont adoré en comique et allaient désormais respecter en acteur "sérieux". On lui prédisait alors une carrière hollywoodienne flamboyante dans des superproductions, a fortiori lorsqu'on le voit dans des petits rôles dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, et dans Monuments Men, de et avec son grand copain George Clooney, qu'il définit comme "une belle âme" qui "s'intéresse aux autres" : "Il essaye en français et j'essaye en anglais, et on trouve une langue commune qui est celle de la déconne", résume-t-il. Mais rien à faire, c'est en France qu'il s'épanouit le plus. Dans du cinéma d'auteur volontiers singulier, chez Kervern et Delepine (I Feel Good en 2017) et Quentin Dupieux (Le Daim en 2019) ou encore chez Roman Polanski (J'accuse, la même année).