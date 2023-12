VIDÉO – "Sept à Huit" : Jade et Joy Hallyday racontent le harcèlement en ligne dont elles sont victimes

Les filles adoptives de Johnny et Læticia Hallyday étaient les invitées d’Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche. Un entretien exclusif au cours duquel elles ont abordé le harcèlement en ligne dont elles sont victimes. Des insultes liées à leurs origines et à leur adoption au Vietnam, mais aussi des menaces de mort.

C’était leur première grande interview télé. Jade et Joy Hallyday se sont longuement confiées auprès d’Audrey Crespo-Mara, invitées du portrait de la semaine dans "Sept à Huit" ce dimanche soir sur TF1. Les filles adoptives de Johnny et Læticia Hallyday ont évoqué leurs souvenirs auprès du rockeur disparu en 2017, mais aussi la bataille autour de son héritage, source de tensions avec David Hallyday et Laura Smet, les aînés de leur père.

Heureusement nos parents nous ont éduqué à ignorer Jade Hallyday

Depuis Los Angeles où elles résident avec leur mère, elles ont également abordé leur quotidien et le harcèlement en ligne dont elles sont victimes sur les réseaux sociaux (à partir de 24 minutes dans la vidéo ci-dessus). "On a souvent des commentaires racistes", a confié Jade, 19 ans, qu’on la traite de "de bol riz" ou qu’on lui dise de "rentrer dans ton pays".

Joy, 15 ans, avoue, elle, que des internautes l’ont déjà traité "de prostituée asiatique dans les rues, en Thaïlande". Toutes les deux disent également avoir déjà été victimes de menaces de mort. "Forcément, c'est blessant quand on les lit", admet Jade. "Mais heureusement, nos parents nous ont éduqué à ignorer."

"Dès qu’on est arrivé dans ce monde avec ma sœur, on a eu des commentaires comme quoi, on n’était que des filles adoptives", ajoute l’aînée. "Mais ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués. Ce n’est pas parce qu’on est n’est pas du même sang qu’on n’est pas leurs filles."