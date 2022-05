VIDÉO - "Je suis chef de village" : Yannick Noah raconte sa nouvelle vie au Cameroun dans "Sept à Huit"

Dans un tout autre registre, Yannick Noah donne également son avis sur l'actualité politique brûlante du moment. Lui qui a longtemps été l'une des bêtes noires du FN a signé, avant l'élection présidentielle, une tribune appelant à voter pour Emmanuel Macron. "Je suis métis. Mon destin, c’est de rassembler. Tout ce qui est contre ça m’est insupportable", justifie-t-il. "On ne peut pas diviser, on ne peut pas rejeter. Donc on aurait rejeté mon père qui arrivait ici ? Donc je ne serais pas né en fait", argue-t-il, rappelant que son père était "arrivé dans la soute d'un bateau".