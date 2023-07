VIDÉO - Très émue, Juliette Armanet se livre sur sa grand-mère emportée par la maladie d'Alzheimer

Une interview émouvante. La chanteuse Juliette Armanet est revenue ce dimanche dans "Sept à Huit" sur le pouvoir de la musique à travers l'histoire de sa grand-mère Paulette, décédée suite à la maladie d'Alzheimer, à qui elle avait consacré en 2009 un documentaire intitulé Les petits enfants d'Alzheimer. Pour ne pas la laisser tomber dans l'oubli, elle l'avait filmée, l'espace d'un été.

Rongée par cette maladie "qui casse tout ce que l'on connait de l’autre", comme le dit joliment l’artiste, Paulette avait tout oublié de sa vie. Du coup, la musique, le piano représentaient les derniers moments de partage entre la mamie et sa petite-fille. Comme si ces deux pianistes se rencontraient pour la première et la dernière fois. "Elle était en train d’oublier sa vie à elle, son identité, le fait même qu’elle ait eu des enfants", raconte Juliette Armanet dans cette interview à retrouver en replay dans la vidéo en tête de cet article et sur MYTF1. "Elle ne savait plus comment elle s’appelait, c’était un grand territoire blanc".

Au moment de la filmer, sa grand-mère a 87 ans et elle est égarée au milieu des siens, ne reconnait plus la chanteuse. "On peut ressentir une énorme colère, une injustice", confie Juliette Armanet. "J’essayais d’accueillir qui elle était, sans chercher à lui dire : 'bien sûr que si, je suis ta petite-fille". Aussi, "convoquer ses souvenirs d’enfance l’a aidée aussi à reprendre un peu pied, à se souvenir qui elle était", explique-t-elle. "Ce n'est pas que triste, il y avait aussi de la fantaisie, des moments où l'on a beaucoup ri parce qu’elle s’est autorisée des choses qu’elle ne se serait pas autorisé avant."