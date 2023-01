VIDÉO - "Sept à Huit" : enfant battu par son père, l'explorateur Loury Lag raconte comment il lui a pardonné

"On a essayé de me brider, on a essayé de me contrôler, ce qui a été la vraie problématique de toute ma vie. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a propulsé à dépasser toutes les limites", analyse aujourd'hui l'explorateur, très ému en évoquant ses souvenirs d'enfance difficile. Dès l'adolescence, à 17 ans, il fugue du domicile familial. Un "moment de vie extrêmement douloureux" pour lui.

Et Loury Lag de raconter ce jour où il a décidé de quitter son foyer : "Je vois mon père traîner mon frère par les cheveux, et le cogner très fort, et là, je décide de monter dans ma chambre récupérer un couteau de chasse que j'avais gagné à la foire avec mon frère, je le menace avec l'arme et ma mère s'interpose entre nous". Un épisode "très dur et très violent", où celui qui est alors simplement un adolescent voit sa mère pleurer. Il jure ensuite à son père que s'il relève la main sur un de ses frères, il le "tuera dans son sommeil", selon ses propres mots. "À partir de là, il y a une scission très forte puisque je pars de la maison et je ne reviens plus jamais".

Le jeune homme de 17 ans vit ensuite dans la rue et tombe dans la délinquance. Drogue, bagarres... il est emporté dans une spirale infernale et "monte les échelons" dans la violence. À 20 ans, il est placé en détention. "Je me suis rendu après un an de cavale pour agression avec arme en bande organisée, et je suis allé en détention pour ces faits", avoue l'explorateur. Après ces années d'incarcération, il souhaite se réintégrer dans la société et monte une entreprise de construction dans le bâtiment et de gestion immobilière. Une vie qui ne lui conviendra qu'un temps : peu avant ses 30 ans, en 2015, Loury Lag décide de tout plaquer et de partir à l'aventure.