VIDÉO - Miss France 2023 : "Sept à Huit" a suivi les premiers pas d'Indira Ampiot

Après un crochet par les studios du 13H de TF1, Indira prend la direction d'un grand palace parisien pour réaliser de nouvelles photos. Une séance à nouveau bouleversée... pour des raisons sportives. Au même moment se déroule en effet la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine. Après 36 heures sans dormir, Indira prend la direction de son appartement de fonction. Il est mis à sa disposition par le comité Miss France pour un an.

Ces privilèges de Miss ne sont pas sans contreparties. Cindy Fabre la prévient, elle est désormais "une personnalité publique". "L'anonymat risque de te manquer. Je sais que moi, on commentait mon panier de course...", se remémore celle qui fut Miss France 2005. À l'issue d'une nouvelle séquence d'interviews, Indira Ampiot profite d'un repas aux côtés de sa prédécesseure Diane Leyre. L'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur la reine de beauté. "Moi, mon péché mignon c'est le fondant au chocolat", avoue-t-elle. Malheureusement, durant ce déjeuner, point de gâteau au chocolat...