VIDÉO - Parc d'attractions : la famille de forains qui défie Disney

Le donjon de l'extrême, 100 mètres de hauteur, est la plus grande tour de chute libre d'Europe et l'une des attractions stars de Nigloland. Perdu au milieu de la campagne champenoise, à Dolancourt, dans l'Aube, ce parc à thème est devenu le cinquième le plus visité en France. La folle réussite de deux fils de forains qui ont fait le pari, dans les années 80, d'installer leur manège entre champ et forêt.