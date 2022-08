VIDÉO - Sa carrière fulgurante, le deuil de ses parents : Louane se confie dans "Sept à Huit"

Cette carrière à l'envol fulgurant lui a permis aussi de trouver une échappatoire alors que la jeune femme perd ses deux parents. "J'ai été très bien entourée, et je me suis beaucoup enfermée dans le travail, parce que j'avais besoin de faire autre chose. Le fait de pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, ça m'a vachement sauvée", explique-t-elle. "Cela a retardé les choses en termes de deuil évidemment, je pense que j'ai éclaté un peu plus tard, mais sur le moment, ça m'a donné de la force, m'a tenue en place, m'a permis d'avancer".

Discrète sur cet évènement de sa vie, "parfois par pudeur, parfois par protection", Louane s'exprime surtout dans ses chansons, à l'instar de "Si t'étais là", titre sur lequel elle s'adresse à "des gens qui ne sont pas sur la Terre". "Qu'est-ce-que j'ai à dire de plus là-dessus ? Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je n'ai rien d'autre que le temps, personne n'a rien d'autre que ça", confie-t-elle. Malgré les années qui défilent, dix ans plus tard, "cela reste malgré tout", ajoute la chanteuse, qui affirme qu'elle continuera tant que possible à écrire des chansons sur la perte de ses parents.