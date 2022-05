Son image de beauté froide, son refus de la chirurgie esthétique... Carole Bouquet se confie dans "Sept à Huit"

"Le titre est lourd !", s'amuse Carole Bouquet en évoquant le titre de son premier film, auquel elle a dès lors été associée. "Je n'avais rien d'obscur, et je n'étais pas un objet de désir dans ma pensée". Mais les metteurs en scène qui ont suivi l'"imaginaient comme ça", eux aussi, et le malentendu a persisté. Elle n'était pourtant pas dans une démarche de séduction. Élevée par son père, l'actrice évoque une enfance d'où la féminité était absente. "J'avais les cheveux tout courts, et on me prenait pour un garçon", se souvient-elle. Un père taiseux, mais aimant, et qui lui faisait une confiance totale, "ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie", affirme-t-elle encore.