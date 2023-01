VIDÉO - "Jusqu'au bout, il avait de l'humour" : Vincent Cassel se confie sur son père dans "Sept à Huit"

Longtemps, Vincent Cassel, acteur actuellement à l'affiche d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, a voulu se démarquer de son père, Jean-Pierre Cassel, acteur et chanteur qui s'était rendu célèbre par ses claquettes et ses rôles dans des comédies des années 50-60, décédé en 2007 à l'âge de 74 ans. Le père était le doux Dandy qui dansait, un acteur aux semelles agiles et au physique de gentleman, révélé par les comédies de Philippe de Broca dans les années 1960. Le fils était le dur rebelle qui menaçait, parangon du jeune cinéma français des années 1990-2000 avec La haine de Mathieu Kassovitz en 1995, Dobermann de Jan Kounen en 1997, Irréversible de Gaspar Noé en 2002). Une appétence pour les films violents et extrêmes.

Cette colère, elle venait des "pensionnats" de son adolescence, admet Vincent Cassel dans l'entretien. "J'étais très vite livré à moi-même, pas là où j'avais envie d'être, un peu loin des miens. Et je pense que c'était ma manière à moi d'exprimer mon mécontentement (...) On a besoin d'amour lorsqu'on est en train de se construire et moi, je n'étais pas là où j'aurais dû être. A posteriori, on parle de colère, mais je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en colère. J'avais l'impression d'être un mec très équilibré. Et c'est dans l'intimité, dans les couples, que l'on se rend compte qu'on n'est pas apaisé et qu'on a des réactions très impulsives. C'est l'histoire d'une vie, de se remettre de nos traumatismes de l'enfance."

L'air de menace ? "Une manière de me défendre", réplique l'acteur. "On agresse pour ne pas être agressé". À 56 ans, "on essaye" d'être plus tranquille, assure-t-il.