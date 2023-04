VIDÉO - "Sept à Huit" : Vincent Lagaf' raconte ses retrouvailles douloureuses avec sa mère biologique

En arrivant devant le portail, relate l'humoriste, "je vois une dame qui sort de la maison et je lui dis : ‘Madame, vous êtes Lucienne ?’. Elle me répond : ‘Je vais vous demander de partir, Monsieur !’. Alors, je lui dis : ‘Madame, vous savez qui je suis ?’. Elle me dit : ‘Oui, Monsieur, je sais parfaitement qui vous êtes. Et je vais vous demander de quitter les lieux, tout de suite !’ Je suis retourné dans la voiture et j’ai fondu en larmes comme jamais". Finalement, sur les conseils de sa compagne, il décide de la rappeler par téléphone en se présentant d'emblée. Après un long silence, Lucienne accepte de le rencontrer. "Je l’ai simplement écoutée, sans rien dire", se souvient, encore ému, le chanteur de "Bo le lavabo".

Sa mère biologique lui explique les raisons de son abandon. Qu'elle avait 18 ans et n’avait pas un rond en poche, lorsqu’elle rencontra Roger, son père biologique. Qu’à l’époque, il était marié, avait deux gamins et a pris la poudre d’escampette le jour de sa naissance. Il apprend aussi que sa mère a eu deux autres enfants, deux garçons, comme lui, qui se prénomment Franck et dont le premier lui aussi été retiré. Vincent Lagaf’ dit ne l'avoir plus jamais revue depuis ce jour. Il sait juste qu’elle est vivante. À la fin de leur entrevue, sa mère biologique lui avait demandé une photo de son petit-fils. Pour lui, la plus belle preuve d'amour.

