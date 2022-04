VIDÉO - "The Voice" : aux Battles, Nolwenn décide de sauver Loris face à Léo

"Je m'accoutume petit à petit à cet exercice qui est difficile émotionnellement". Coach surprise de cette édition de "The Voice", Nolwenn Leroy proposait ce samedi sa deuxième session de Battle entre Léo et Loris. Après avoir sauvé Jean Palau, l'agriculteur à la voix d'or, face à Kiliian, le candidat non-binaire, l'ex-gagnante de la "Star Academy" devait départager ce samedi les deux autres talents qu'elle avait repêchés aux auditions à l'aveugle.

Pour faire son choix, elle a décidé de les opposer sur Derrière le brouillard, de Grand Corps Malade et Louane. Et c'est Loris, qui chante depuis trois mois à peine, qui est parvenu à tirer son épingle du jeu. "Tu t'es vraiment emparé de la scène ce soir. Et si je me souviens bien, ça faisait deux mois que tu chantais quand tu as décidé de passer les auditions à l'aveugle, bravo !", l'a félicité Vianney. "On avait des regrets quand vous êtes parti", a admis Marc Lavoine au jeune talent qu'il a comparé à Florent Pagny à ses débuts.