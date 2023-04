VIDEO - "The Voice" : Morgan, le frère de Mister Mat, rejoint l'aventure

Il y a comme un petit air de famille. Ce samedi, les coachs de "The Voice" ont fait la connaissance avec Morgan, un intermittent du spectacle de 37 ans qui connaît bien l'émission puisque c'est le frère de Mister Mat, finaliste de la dernière saison de "The Voice" ! Encouragé par son aîné, il a décidé de tenter sa chance et marcher dans ses pas. "L'histoire est très belle", admet le chanteur qui a choisi de reprendre "10 ans de nous" de Ben Mazué.

Si Zazie, sous le charme, s'est retourné sans hésiter, Vianney a buzzé à la dernière minute. "Je vais parler en premier, car je me suis retournée en premier !", a lancé Zazie. "Moi, c'est ça que je cherche : des signatures. Je n'ai pas encore entendu de voix comme ça. Ce n'est pas la plus grande, ce n'est pas la plus travaillée, mais il n'y en a qu'un qui chante comme ça, et c'est toi", a estimé la coach.