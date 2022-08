VIDÉO - Les Dutronc ouvrent les portes de leur maison en Corse à "Sept à Huit"

Difficile en effet pour Jacques Dutronc de faire l'impasse sur le bar du village où on prend l'apéro en refaisant le monde jusqu'à pas d'heure. L'occasion de se remémorer une anecdote. "J'ai gardé un vieux jean de l'époque qui garde encore des traces sur la jambe. C'était Thomas qui me tirait sur le pantalon pour me dire : 'on s'en va, on s'en va', et donc il avait un crédit ouvert au marchand de jouets à côté, et il revenait avec des montagnes de jouets", confie-t-il. "C'était pas une éducation pour un enfant. Il m'achetait avec des jouets, mais de l'autre côté, j'avais la famille Hardy qui me disait : 'un sou est un sou'", renchérit Thomas.

Et d'ajouter : "J'ai deux parents qui sont doués, très beaux, qui ont fait des chansons formidables, que tout le monde aime, mais ça ne m'a pas trop écrasé dans mon enfance parce que j'avais beaucoup d'amour et beaucoup d'admiration de la part de tout le monde". Et Jacques dans tout ça, quelle image a-t-il finalement de lui ? "C'est un père extraordinaire. Vraiment pas banal. Intelligent, drôle et sensible. Après, il a aussi des défauts. Il a toujours été un grand enfant quelque part. On avait un côté copain aussi tous les deux", égrène-t-il.