VIDÉO - "Vous êtes sûre que ça va intéresser ?" : Fabrice Luchini se confie sur les femmes de sa vie

Il aime se donner en spectacle, mais face à Audrey Crespo-Mara, Fabrice Luchini, pudique qui s'exhibe pour mieux se cacher, a accepté de jouer un autre registre et de se dévoiler. "C'est marrant d'aimer à ce point une femme", confie-t-il la voix vacillante et les larmes aux yeux, en contemplant une photo de sa mère Hélène, aujourd'hui décédée, dans la vidéo de "Sept à Huit" à regarder ci-dessus. "Je l'appelais au téléphone tous les jours et je déjeunais avec elle jusqu'à cinq ou six ans avant sa maladie. Je me souviens que j'apportais mon linge de corps, mon t-shirt et mes pantalons, car elle voulait laver le linge et s'occuper de moi", se souvient-il.

"Dans ma vie, tout a été bouleversé à la mort de ma maman", poursuit l'acteur dans cette interview. Vous vous êtes autorisé à être en couple une fois qu'elle est partie ?, lui demande alors Audrey Crespo-Mara. "Vous êtes sûre que ça va intéresser les gens ?", demande prudemment Fabrice Luchini, avant de répondre : "Le couple m'inquiétait parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression de me perdre dans l'autre. Je ne savais plus qui j'étais. Mais à la mort de ma maman, je me suis accordé la possibilité de ne pas avoir peur de la normalité", analyse-t-il, évoquant sa relation avec sa femme Emmanuelle, qui l'épaule quotidiennement. Une situation qui est aussi liée à sa carrière : "Je ne voulais pas être complètement fusionnel en couple tant que je n'avais pas construit quelque chose dans mon métier", confie-t-il.