VIDÉO - "The Voice" : en larmes après sa prestation, Florent Pagny sauve Morgane

Son passage aux auditions à l'aveugle avait bouleversé les coachs. Ce samedi soir, Morgane a une fois de plus ému le jury de "The Voice". Âgée de 16 ans, la jeune chanteuse était en compétition face à June, 36 ans, sur le titre Encore un soir, de Céline Dion. Une battle de haute volée entre une pro et une novice dont le niveau a bluffé les coachs.

"Il y a des artistes qui ont besoin qu'on leur tende la main, c'est le cas de Morgane", a jugé Vianney qui avait été complètement chamboulé lors des auditions à l'aveugle. Même s'il a souligné "quelques gros défauts techniques pas affolants du tout parce que ça sent le début du chemin". "Le diamant brut n'a pas à rougir parce qu'il y a une identité vocale très forte avec ce besoin de dire quelque chose qui est très émouvant", a estimé quant à elle Amel Bent.