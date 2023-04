VIDÉO - "The Voice " : six talents sur scène, un vol inattendu... Battle épique entre Doya et Los Malunos

Six personnes pour une Battle. C'était du jamais-vu dans l'histoire de "The Voice". Ce samedi soir, Bigflo et Oli avaient choisi de monter un face à face hallucinant entre Doya et Los Malunos. "Ça a été la pire des répétitions, c'était un vrai bordel !", avait admis Bigflo, avant la performance entre les deux sœurs et le groupe composé de quatre copains. Malgré leur univers musical commun, du flamenco hispanique, les six artistes devaient parvenir à chanter et à jouer ensemble en harmonie. Pas évident...

Mais le challenge a été relevé. Accompagnée en musique par leurs coachs qui ont joué à leurs côtés, les deux groupes ont livré une prestation exceptionnelle aux accents latino, pleine d'émotion et d'intensité sur le titre "Ingobernable", de C. Tangana. "Il y avait cet esprit festif, on avait l'impression d'avoir un groupe unique", s'est réjoui Amel Bent.