REPORTAGE - Aigle, panthères ou renard : ces drôles d'acteurs formés à l'école du cinéma

Dans son domaine de seize hectares à Sury-aux-Bois (Loiret), une quarantaine d'espèces différentes cohabitent dont Miracle, l'aigle royale ou encore ses deux panthères, deux félins que Muriel a recueillis bébé et qui sont sœurs. Car pour qu'un animal devienne une star de cinéma, tout commence au berceau. Dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, la coach pour animaux acteurs s'occupe par exemple d'un renardeau, qu'elle habitue aux bruits, aux odeurs et à la présence des hommes. Un lien de confiance doit également s'établir entre Muriel et l'animal, y compris avec les plus impressionnants d'entre eux.