VIDÉO - Bordeaux : ces expos vont vous faire tourner la tête

A Bordeaux, deux expositions fascinent petits et grands. Elles nous transportent dans un monde d’illusions. Alors ouvrez grand les yeux.

Et si votre grande sœur se retrouvait d’un coup plus petite que vous ? Au Musée de l’illusion à Bordeaux (Gironde), tout est fait pour jouer avec votre regard. Escalader un immeuble sans prendre aucun risque, se démultiplier à l’infini, ou encore modifier son visage... des jeux de miroirs pour s’amuser à tromper son cerveau.

On se pose des questions sur les différentes dimensions. On se dit qu’on ne va pas se faire avoir, et à chaque fois, on se fait avoir Une visiteuse

Il faut parfois avoir l’estomac bien accroché. Un tunnel vous fera tourner la tête. Car dans ce musée, on remet sans cesse en question sa perception. "On se pose des questions sur les différentes dimensions. On se dit qu’on ne va pas se faire avoir, et à chaque fois, on se fait avoir", confie une visiteuse.

Pour prolonger l’illusion, direction les Bassins des Lumières. On a comme l’impression d’entrer dans un tableau, de se retrouver au cœur d’une mer déchaînée, au beau milieu d’un jardin, sous la pluie. Van Gogh, Vermeer et d’autres artistes s’exposent en grand sur les murs. Une immersion qui permet d’admirer chaque détail de ces célèbres toiles. Environ 800.000 visiteurs sont venus découvrir ce musée atypique l’an dernier. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.