VIDÉO - Bruxelles : quand la BD fait le mur

Depuis plus de 30 ans, la bande dessinée décore Bruxelles. Mais comment est née cette idée ? "À la base, la ville a décidé d'arrêter l'affichage publicitaire à outrance. Et donc, il y a un échevin qui a proposé d'habiller les façades avec des fresques de bandes dessinées. Ça fait partie de notre ville et on en est très fiers", nous fait savoir Isabelle Debekker, directrice générale du Centre Belge de la Bande Dessinée.