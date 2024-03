"Mamma mia" : le spectacle culte de retour à Paris

Le phénomène "Mamma Mia" est sur scène à Paris en ce moment. La folie ABBA, les costumes, les paillettes, les plus grands tubes... Tous les ingrédients du succès sont réunis.

La comédie musicale "Mamma Mia" n'a pas pris une ride, 25 ans après sa création. "Incroyable", "c'était génial", "j'avais vu le film, c'était beaucoup mieux que le film" : les superlatifs ne manquent pas à la sortie. Un spectacle autour des rapports entre une mère et sa fille, et de trois pères potentiels. Tout cela sous le ciel bleu d'une île grecque. Mais on ne vous en dira pas plus, surtout si vous ne connaissez pas encore l'histoire.

"Mamma Mia" a déjà été vue par plus de 65 millions de spectateurs dans le monde. Et le succès de cette comédie musicale n'est pas prêt de s'arrêter.