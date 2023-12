VIDÉO - Expo Johnny à Paris : vive émotion à l'ouverture des portes

L'exposition événement consacrée à Johnny Hallyday a ouvert ce vendredi matin à Paris. TF1 était avec les premiers fans qui ont notamment pu découvrir sa chambre d'adolescent, son bureau, ses bijoux et ses costumes.

Un site de 3.000 m2 en forme de guitare. L'exposition-évènement consacrée à Johnny Hallyday a ouvert ses portes à Paris ce vendredi, un an après son inauguration à Bruxelles.

À neuf heures du matin, les premiers fans, forcément émus, assistaient déjà à un concert immersif à 360°, chantant à tue-tête les célèbres titres du taulier. "On avait l'impression qu'on venait le voir chanter", réagit dans le reportage en tête de cet article une visiteuse, précisant être venue de province. "Il nous manque trop", renchérit une seconde.

"On sent cet amour du public"

"Ici à Paris, c'est évidemment la consécration. J'ai la chair de poule parce qu'on sent cet amour du public, cette communion humaine", décrit Benoît Remiche, scénographe de l'exposition.

Parmi les 25 guitares et 50 costumes exposés, certains captent plus les regards que d'autres à l'instar d'un ensemble argenté tendance Mariachi, à têtes de mort, avec guitare assortie, préparé pour le Flashback Tour de 2006. Têtes de mort qu'on retrouve aussi parmi les bagues de la collection de bijoux de la star, qui contient aussi son pendentif fétiche avec un guitariste crucifié. Au rayon mécanique, on trouve trois motos Harley-Davidson et une voiture de sport décapotable Cobra, souvent photographiée lors des virées de Johnny à Los Angeles, où il résidait une partie de l'année.

"C'était devenu essentiel pour moi de partager"

Une autre partie, et pas des moindres, est dédiée aux dernières années de la vie de Johnny, les visiteurs de l'exposition pouvant notamment pénétrer dans une reconstitution, d'après photos, de son bureau de Marnes-la-Coquette ou son jardin.

"C'était presque devenu essentiel pour moi de partager son histoire, de partager sa vie", confie Laeticia Hallyday, évoquant "la partie la plus intime de cette exposition" et précisant que sont exposés ses objets personnels.

Près de 200 personnes ont travaillé trois semaines pour installer "Johnny Hallyday l'exposition" à Paris Expo, Porte de Versailles, prévue jusqu'au 19 juin.