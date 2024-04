Il mêle sa voix à celle de Johnny : David Hallyday se confie sur le tournage de son nouveau clip

Il y a 25 ans, ce tube marquait leurs retrouvailles. David Hallyday vient de sortir une nouvelle version puissante et émouvante de l'un des plus grands succès de son père, "Sang pour sang". Il a accepté de recevoir en exclusivité une équipe de TF1 sur le tournage du clip, forcément émouvant pour les fans.

C'est avec une nostalgie non dissimulée que David Hallyday a décidé de faire un bond 25 ans en arrière en reprenant l'immense succès de son père : "Sang pour sang" qu'il lui avait composé. Pour l'occasion, il mêle sa voix à celle de Johnny. "Moi, je vivais encore aux États-Unis, donc on va dire que toute cette période nous a permis de se retrouver et passer des moments ensemble d'intimité. Que ce soit l'enregistrement de l'album ou le tournage du clip, nous étions, lui et moi, émus de faire ça ensemble parce que c'était la première fois", raconte David dans le reportage ci-dessus.

"Un boulot d'équilibriste"

Le JT de TF1 a pu assister au tournage du clip. Réalisé par Guillaume Durand, il se déroule à nouveau dans une salle de billard. "On a voulu par exemple reprendre un peu les mêmes accessoires qu'il y avait, dont on pourrait éventuellement se souvenir, comme une canne de billard", poursuit le chanteur. Mais pas n'importe laquelle, celle gravée aux initiales de son père. C'est l'un des multiples symboles d'une histoire de transmission désormais incarnée avec son propre fils Cameron Hallyday.

Au total, l'album conçu pour la scène comprendra quinze titres, des reprises de tubes issus de son répertoire et de celui de son père. Le projet a mûri pendant plus de deux ans. "C'est un peu un boulot d'équilibriste, c'est-à-dire ne pas travestir les chansons parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas reconnaître une chanson, surtout quand on connaît ces chansons par cœur. Donc il s'agit de présenter quand même quelque chose de plus moderne quelque part, mais en essayant de garder l'émotion", explique David.

De son propre aveu, c'est son plus grand défi artistique et personnel. Sur scène, certains morceaux auront assurément une saveur particulière.