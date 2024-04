VIDÉO - Ils pensaient avoir acheté en ligne une œuvre mineure... C'était en fait une peinture oubliée de Raphaël

Un tableau de maître oublié vient de refaire surface. Des collectionneurs français ont récemment acheté sur Internet un portait de Marie-Madeleine. Une peinture désormais attribuée au célèbre peintre italien Raphaël.

Un petit tableau peint sur un panneau de peuplier qui trône, depuis le 20 avril et pour un mois, dans la sacristie de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var). C'est au sein de cet édifice, consacré troisième tombeau de la chrétienté, que ce portrait de Marie-Madeleine est exposé au grand public pour la toute première fois, entourée des reliques de la sainte.

Mais si le visage de cette figure importante des Évangiles attire aujourd'hui de nombreux visiteurs, et entraîne mille précautions de la part du responsable de la sécurité de la basilique, c'est que ce tableau a été attribué à Raphaël, l'un des plus grands peintres de la Renaissance. Il a été confié à la paroisse par ses propriétaires français, qui ne se doutaient pas un instant, au moment de leur achat, que cette peinture avait été réalisée par le maître italien...

Un achat sur Internet

Les acheteurs ont déniché le tableau sur le site Internet d'une galerie d'art basée à Londres, sans local physique, et qui présente donc toutes ses œuvres en ligne. Ils l'ont trouvé en faisant défiler quelques photos. Si l'une des propriétaires de l'œuvre souhaite rester anonyme, elle a tout de même accepté de raconter sa précieuse découverte pour le JT de 20H de TF1. "Il était vendu au prix de 35.000 livres. On a eu un vrai coup de cœur en le voyant en ligne", affirme-t-elle, avant de préciser qu'il était "vendu comme une œuvre de l'école de Léonard de Vinci". "Nous avons été éblouis par la beauté de cette œuvre et nous avons décidé d'effectuer des recherches", ajoute-t-elle.

Des recherches qui ont notamment débuté dans l'atelier parisien de Nathalie Nolde, restauratrice, où la peinture a repris des couleurs grâce à un coton tige qui permet de soulever l'épaisse couche de vernis pour révéler de nouveaux détails. Les propriétaires ont aussi fait appel à l'expertise d'Annalisa Di Maria, membre du groupement d'experts de l'Unesco à Florence (Italie) qui a authentifié l'œuvre en septembre dernier, comme le précise l'AFP.

C'est à l'issue d'innombrables analyses, dont la visualisation grâce à la lumière infrarouge des couches de carbone cachées par les pigments de peinture, que le tableau a pu être effectivement attribué à Raphaël, à qui l'on doit les fresques ornant le palais du Vatican à Rome (Italie), "L'Incendie de Borgo" et "L'École d'Athènes".

Ce portrait de Marie-Madeleine rappelle d'ailleurs deux peintures actuellement exposées à la Villa Borghèse à Rome et dans la galerie Palatine, à Florence. Aujourd'hui, plusieurs experts estiment que le tableau de Londres est en fait l'original et les autres des copies.

Des portraits de Marie-Madeleine exposés à Rome et à Florence, probablement des copies du chef-d'œuvre retrouvé de Raphaël. - Capture d'écran TF1

Désormais, les propriétaires, qui confient n'avoir aucune intention de vendre le tableau de Raphaël, s'interrogent pour assurer sa sécurité, avec l'envie de le montrer au public le plus souvent possible, comme c'est le cas actuellement au sein de la basilique Saint-Maximin.