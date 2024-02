"C'est dingue" : un procédé bluffant de copies d'œuvres d'art mis au point par des Français

C'est une petite révolution dans le monde de la reproduction. Des Français ont mis au point un procédé de copies quasi parfaites d'œuvres d'art. Le résultat est saisissant, comme vous le montre ce reportage du 20H de TF1.

"Dans la rue, les gens me regardaient un peu bizarrement". Victoria Gandit Lelandais, consultante en art de l'entreprise Lito, vient de vivre une drôle d'expérience : se balader avec un cadre sous bulle qui laisse deviner un chef-d’œuvre. Mais si elle est venue ce jour-là au Musée d'Orsay avec une copie de L’Église d’Auvers-sur-Oise, la célèbre peinture de Vincent Van Gogh, c'est pour la confronter à la vraie toile dans la salle d'exposition. De quoi immédiatement créer de la confusion chez les visiteurs, bluffés par la ressemblance des tableaux. "Vous me dites que c'est fait par une machine ? Et donc elle a fait une copie exacte avec le même relief de peinture ? C'est dingue", s'enthousiasme l'un d'eux.

La copie est le résultat de deux ans de recherches, qui commencent par un minutieux travail le jour de fermeture des musées. Ce jour-là, c'est aux vastes Nymphéas de Claude Monet d'entamer le processus sur quelques motifs choisis, des petits carrés de 45 cm de côté. Ils sont scannés par une machine brevetée, capable de photographier l'œuvre dans toutes ses dimensions au dixième de millimètre. "On ne touche jamais l'œuvre. Comme vous pourriez scanner la topographie d'un relief paysage, on fait la même chose sur la toile. Vous avez toute la pâte, tout le mouvement, toute la texture de la peinture", explique Victoria Gandit Lelandais.

Un prix de quelques centaines à quelques milliers d'euros

La suite se passe à Bregenz, en Autriche, dans une usine entièrement dédiée à cette nouvelle technologie, où vous vous baladez entre d'immense Magritte, Matisse ou autre Van Gogh encadrés sur chevalet. Il s'agit de copies parfaites, mais non signées et dans un format différent des originaux pour ne pas tomber dans l'illégalité. Pourtant, au départ, ça ressemble à tout, sauf à une peinture, comme le montre notre reportage en se penchant sur les différentes étapes du processus de fabrication.

Au final, une fois passé le vernis du peintre à la main, il suffit de toucher la copie pour avoir la sensation totale d'être en présence de l'original. L'expérience a même été tentée en juxtaposant un vrai Bellini et ses quatre clones. Moins de 20% du public a trouvé quel était l'original.

Avec un budget qui va de quelques centaines à quelques milliers d'euros, contre les millions que coûtent les originaux, ces impressions sur papier ou sur toile sont désormais disponibles dans les boutiques des musées. Alors, pourquoi ne pas vivre demain chez soi avec un chef-d’œuvre ?