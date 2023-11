VIDÉO - Drôle d'expression : pourquoi dit-on "noyer le poisson" ?

Les expressions françaises sont souvent très imagées, mais on ne sait pas toujours ce qu'elles signifient. Ainsi, pourquoi dit-on parfois qu'on cherche à "noyer le poisson" ? Vous allez voir qu'il y a plusieurs explications.

Certaines expressions restent parfois un mystère. Noyer le poisson, en est un très bon exemple. Car finalement, un poisson peut-il se noyer ? "Non", répond tout de go un garçonnet planté devant un aquarium. Et manifestement, il a bien appris sa leçon de biologie. "Il a des branchies exprès pour être dans l'eau, justement", précise-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Une première piste qui tombe à l'eau. Mais alors, que signifie "noyer le poisson" ? Il s'agirait en fait de semer le trouble chez son interlocuteur, de créer un sentiment de confusion dans le but de l’embrouiller.

Le poisson serait "noyé" dans la sauce

Le JT de TF1 semble avoir rencontré quelques connaisseurs dans ce domaine. "Je l'ai fait récemment avec ma mère pour lui cacher quelques petits trucs", s'enorgueillit un jeune homme. Tandis qu'une retraitée explique : "Vous allez chez quelqu'un qui est très fier de sa déco et vous, vous trouvez ça minable, vous n'allez pas lui dire. Donc là, on essaie de noyer le poisson pour pas vexer", affirme-t-elle. Nous savons désormais quand "noyer le poisson". Mais pourquoi dit-on cela ?

Pour trouver une réponse, déroulons le fil de cette expression sur les quais de Sète (Hérault) avec Vincent et sa canne à pêche. "Noyer le poisson, c'est peut-être aussi noyer le pêcheur parce que les poissons sont meilleurs que nous", assure-t-il. C'est en fait lorsque le poisson mord à l'hameçon que l'expression prend tout son sens. Noyer le poisson ou plutôt le travailler, c'est user de techniques pour être sûr de le remonter. "On essaie de le fatiguer pour qu'il ait moins d'énergie afin que ce poisson s'épuise comme nous lorsqu'on fait une course d'endurance. On fatigue le poisson pour pouvoir mieux le sortir", détaille encore Vincent.

Mais ce n'est pas la seule origine possible. Car l'expression qui date du XXe siècle s'utilisait aussi en cuisine. À une certaine époque, on noyait les poissons de piètre qualité dans la sauce pour que les gens ne s'en rendent pas compte. "On essayait de le cacher par une bonne sauce, ce qui permettait de valoriser le poisson qui au départ n'était pas si fabuleux", avance Laurence Martin, une connaisseuse puisqu'elle gère justement un restaurant... de poissons, à Montpellier. Technique de pêche ou de cuisine ? Au final, difficile de trancher entre ces deux hypothèses.