VIDÉO - "Je me suis dit, mon Dieu, on est mort" : Dominique Tapie revient sur son agression dans "Sept à Huit"

Dominique Tapie comprend rapidement les motivations de cette intrusion, et donne d'elle-même son sac à main, sa montre, et tous les bijoux qu'elle avait à côté d'elle. "Ensuite, ils m'ont trainée dans toute la maison pour trouver un coffre qui n'existait pas", ajoute-t-elle, dépitée.

La tension monte, car l'impatience gagne les intrus, et ils n'hésitent pas à rouer le couple de coups. "Laissez-le, laissez-le, vous voyez bien qu'il est malade", se souvient avoir imploré Dominique Tapie pour tenter de protéger son mari. Mais malgré les violences, l'homme d'affaires résiste, avec un geste qui aurait pu coûter très cher aux deux septuagénaires. "Et là, Bernard, vous vous rendez compte le courage qu'il a eu, il lui a craché à la figure... Et je me suis dit, mon Dieu, on est mort", se souvient-elle.