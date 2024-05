"Obtenir des tickets aux États-Unis, c'était impossible" : de nombreux Américains sont venus voir Taylor Swift en France

L'évènement musical du moment, on le doit à une chanteuse américaine de 34 ans : Taylor Swift. Elle débute ce jeudi soir à Paris une tournée européenne. Les 280.000 places pour ses six concerts dans le pays sont parties en une heure.

Une déferlante de paillettes et de rose, des bottes de cow-boy, des vestes à la gloire de leur idole, mais surtout, des tentes et des couvertures de survie. Certains fans de Taylor Swift ont passé la nuit devant la salle de concert, où elle jouera ce jeudi soir. Alors pour patienter, c'est séance de maquillage et chorale improvisée pour ceux qu'on appelle les "swifties", comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Star mondiale

Taylor Swift est une autrice, une compositrice, et l'interprète de ses propres chansons. À 34 ans, l'Américaine compte déjà 15 ans de carrière. C'est plus d'une dizaine d'albums, qu'elle revisite dans un spectacle de 3h30. Presque inconnue il y a encore quelques années, l'engouement touche désormais aussi l'Hexagone. Et dire qu'en 2011, elle avait joué à Paris devant une salle de spectacle à moitié vide. Aujourd'hui, la native de Pennsylvanie vient d'entrer dans le club très fermé des artistes milliardaires, ce qu'aucun avant elle n'avait réussi grâce aux seuls revenus de sa musique.

Aujourd'hui, les six dates françaises de la chanteuse affichent complet. L'essentiel des quelque 280.000 places s'étaient vendues rapidement après l'ouverture de la billetterie en juillet dernier. Un peu plus de 20.000 autres ont été commercialisées depuis la semaine dernière après une réévaluation de la jauge, mais au bénéfice des fans déjà inscrits sur liste d'attente.

Parmi les spectateurs venus pour Taylor Swift, on compte un tiers d'étrangers, dont une majorité d'Américains. "Obtenir des tickets aux États-Unis, c'était impossible", explique l'un d'eux. En France, les meilleures places coûtent 247 euros, hors reventes sur le marché noir. C'est cher, mais loin des milliers d'euros qu'il faut parfois débourser pour la voir dans une salle américaine, où les prix varient en fonction de la demande.