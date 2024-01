"On a envie de pleurer... de joie" : ces Marseillais applaudissent la nouvelle version de "Plus belle la vie"

"Plus belle la vie" est de retour sur vos écrans ce lundi 8 janvier. La veille, de nombreux fans ont assisté à une avant-première festive dans un cinéma marseillais. Un sentiment de joie partagé avec 17 acteurs, présents dans la salle.

Ambiance de stade de football à Marseille. Sauf que cette fois, les fans ne sont pas venus avec affiches et pancartes dans les travées du Vélodrome. Non, si une foule enthousiaste s’est massée dans un cinéma marseillais ce dimanche 7 janvier, c’est pour assister en avant-première sur grand écran au retour de "Plus belle la vie", à la veille de la diffusion du premier épisode de la nouvelle version "encore plus belle" ce lundi sur TF1 à 13h40.

"On a envie de pleurer… de joie", témoigne à notre micro l’une des heureuses élues, avant la séance. "Moi, j’ai pleuré quand ça s’est terminé", réagit, pour sa part, une fillette à la sortie. Tandis que pour ce spectateur, écharpe aux couleurs de l’OM autour du coup, "c’est plus que génial, l’année commence bien". Un sentiment de joie partagé avec 17 des acteurs de la série, présents dans la salle. "Ça y est, on se confronte aux spectateurs ! Maintenant, on a hâte que le reste de la France nous dise aussi ce qu’ils en pensent. C’est un moment très important pour nous", sourit la comédienne Anne Décis.

"J’espère que la vie va être encore plus belle à Allauch"

Même effervescence du côté d’Allauch, où a été planté le nouveau décor, dont l’emblématique bar du Mistral, déménagé sur la place de l’hôtel de ville. "On commence à connaître un petit peu les acteurs, on a pu faire quelques photos avec eux. J’espère que la vie va être encore plus belle ici", se réjouit un habitant, témoin de la convivialité ostensible sur le tournage. "On a l’impression d’arriver dans une famille déjà constituée, mais on a été tout de suite intégrés. Ça fait chaud au cœur", nous confirme la nouvelle venue Diane Dassigny. Une certitude, les privilégiés de l’avant-première sont, eux, déjà conquis : "On retrouve l’ADN de 'Plus belle la vie' comme on l’a quitté."