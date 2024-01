"Plus belle la vie" de retour sur TF1 : découvrez les nouveaux décors de la série

La série "Plus belle la vie" fait son grand retour ce lundi 8 janvier à 13h40 sur TF1. Le JT de 13H vous donne en exclusivité un aperçu de "Plus belle la vie, encore plus belle" dans ce reportage dans les coulisses du tournage.

Il est sept heures du matin, la ville d'Allauch (Bouches-du-Rhône) connaît un pic de circulation... de matériel vidéo. En quelques heures, la place provençale se transforme en studio à ciel ouvert. Nous sommes sur l'un des décors phares de Plus belle la vie, encore plus belle, la nouvelle version du feuilleton qui s'était interrompu en novembre 2022, et revient lundi prochain sur TF1 : la terrasse du café le Mistral. Les acteurs emblématiques de la série sont là. "C'est un vrai bonheur de se retrouver et de reprendre le chemin des plateaux, parce que c'est notre vie : on a passé 18 ans derrière les caméras", s'enthousiasme le comédien Laurent Kérusoré.

Allauch avait déjà servi de décor dans la série, mais désormais, l'équipe s'installera sur cette place une semaine par mois. Les habitants vivent donc au rythme des tournages. Alex et Bernadette font régulièrement de la figuration et guident les fans. "On est un peu les concierges, on les renseigne. Les gens ont un réel plaisir à voir que cette série recommence", confient-ils.

Les commerçants, eux, profitent de l'aubaine, comme Jeff qui loue la façade de son bar. L'intérieur de son bistrot n'apparaîtra pas dans la série, mais il attire quand même les curieux. "Il y a des gens qui sont venus de partout déjà, de Carcassonne, Lyon, Béziers, Paris, voir les tournages, manger au restaurant", assure le patron. En fin de journée, le commissariat de police redevient la mairie, et le bar de Jeff reprend son vrai nom, l'Hostellerie.

Le lendemain, le tournage se poursuit dans les studios de la Belle de mai à Marseille. Ils ont repris du service, mais avec de tous nouveaux décors. Foyer pour jeunes, commissariat... Quatre décors ont été construits ici, dont celui de l'intérieur du fameux bar Le Mistral.

"On a tous hâte de savoir comment les gens vont réagir à la diffusion" L'actrice Diane Dassigny, qui intègre le casting

Tandis que les équipes techniques préparent la prochaine scène, direction les loges. On y croise de nouveaux talents qui rejoignent la série, comme l'actrice Diane Dassigny. "Il y a l'excitation de la nouvelle aventure, nous dit-elle. C'était une série qui cartonnait, là normalement, c'est censé être une série "plus plus", donc on croise tous les doigts, on a tous hâte de savoir comment les gens vont réagir à la diffusion".

L'épisode tourné aujourd'hui parle de la Saint-Valentin, il sera diffusé le 14 février prochain. Car c'est l'un des secrets de la popularité du feuilleton : coller au calendrier et aborder les sujets qui touchent les spectateurs. "En 18 ans, on a vraiment été sans tabou, on a abordé la difficulté de payer son loyer, l'homoparentalité, le divorce...", souligne Laurent Kérusoré. De nouvelles intrigues, romances et problématiques sociétales sont au programme de cette nouvelle version attendue par des millions de fans.